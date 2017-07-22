Selçuk ve Tudor arasındaki sürpriz diyalog !

Galatasaray’da önceki gece en çok tepki alanlardan biri de takım kaptanı Selçuk İnan oldu. Taraftarın küfürlü tezahüratına ve tepkisine maruz kalan tecrübeli futbolcu büyük üzüntü yaşarken 90 dakika sonunda soyunma odasında onu teselli eden isim Igor Tudor oldu.



Tudor’un, Selçuk’un yanına giderek, “Ben sana güveniyorum ve bugün de kötü oynadığını düşünmüyorum. Maalesef böyle zorluklar her futbolcunun karşılaşabileceği bir şey. Yapacağın tek şey buradan başın dik bir şekilde ayrılmak” diye konuştuğu öğrenildi.



ÖRNEK GÖSTERDİ

Hırvat hocanın Selçuk’un profesyonelliğinden ve performansından yana bir çekincesi olmadığı aksine tecrübeli futbolcuyu bu noktada diğer takım arkadaşlarına örnek olarak gösterdiği bildirildi.Takım arkadaşlarının da soyunma odasında tecrübeli futbolcuyu teselli ettiği, moralini bozmamasını istediği bildirildi.



Galatasaraylı futbolcular önceki gece Florya’daki tepkiler nedeniyle stattan takım otobüsüyle ayrılmak yerine bireysel olarak yakınlarının araçlarıyla ayrılmışlardı.

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