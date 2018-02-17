Şenol Güneş basın toplantısında gazeteciyle tartıştı

İşte yaşananlar;

Bir gazetecinin, "Sizin maçtan sonra yaptığınız hareketin, Mehmet Özdilek'e 'git hakemi tebrik et' demeniz bu doğru bir hareket mi?" sorusu üzerine ortam gerildi.

Tecrübeli hoca Şenol Güneş, size ben ne yaptığımı anlatayım, "Konuşmamın sizin açınızdan belki sakıncası yok ama benim açımdan var. Çünkü biz konuştuğumuz zaman neler olabileceğini hepimiz biliyoruz. O pozisyonda oyuncularımı geri alıp 'Hayır gitmeyin, Konyasporlu oyuncular tebrik etsin' dedim. Ne var bunda. Siz ne anladınız bundan? Bi mahsuru mu var!" dedi.

Gazeteci bunun üzerine Mehmet Özdilek tepki gösterdi siz onu itince demesi üzerine Şenol Güneş, "Hayır ben kendi oyuncularımı aldım. Ne yani oyuncularım gitsin bir kez daha mı kart görsün. İşte budur. Türkiye bu... Bunları böyle yönetiyorlar, yönlendiriyorlar.Bu tipler."

Gazetecinin araya girerek bir şeyler söylemesi üzerine Güneş, "Lütfen susar mısınız? Siz bana bir karar veriyorsunuz. Soru sormuyorsunuz, sizin yaptığını doğru değil, şık değil. Saygısızlık bu. Saygısızlık yapıyorsunuz. Siz bana neden gittiniz diye sorarsınız ama böyle kanaat getirerek bana soru soramazsınız bu saygısızlık olur. Kapatır mısınız." diyerek sözlerini bitirdi.