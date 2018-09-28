Şenol Güneş: Sadece Babel ile hedefe ulaşamayız

Fenerbahçe derbisindeki kötü oyun sonrası futbolculara sert yüzünü göstermeye başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dünkü idman öncesi kulak çekti.

Takımla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Bir tek Babel'in hücum performansıyla istediğimiz hedefe ulaşamayız. Herkes elini taşın altına koymalı. Kayseri maçıyla beyaz bir sayfa açalım" ifadesini kullandı.

İsim vermeyen Güneş'in, "Sorumluluk alın" sözüyle Quaresma, Oğuzhan, Lens ve Tolgay'ı kastettiği öğrenildi. Başarılı hocanın, Kayseri maçında kadroda sürpriz yapması bekleniyor.

(Takvim)



