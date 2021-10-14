Sergen Yalçın formayı ona verecek

Beşiktaş Altay maçında Beşiktaş'ın tek golünü atan Güven Yalçın'ın Başakşehir maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları sona eren futbolcular, maçta forma giyebilecek. Başakşehir maçında ise Cyle Larin'in veya Güven Yalçın'ın forma giymesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre, 22 yaşındaki Güven Yalçın Altay maçına sonradan dahil oldu ve takımın tek golünü attı. Sivasspor maçında ise takımın 2 golünü de atarak yenmesinde büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçında Güven Yalçın'ı tercih edeceği düşünülüyor.

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