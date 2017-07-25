Sevilla Simon Kjaer'i istediğini resmen açıkladı

Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Kjaer için bir anlaşma sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Simon Kjaer'in dışında da alternatifleri olduğunu vurgularken; "Simon Kjaer için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ondan önce de istediğimiz oyuncular var ve başka bir anlaşma da olabilir. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir. Çok konuşmak, istediğimiz oyuncularda bizi zor duruma düşürebilir" ifadelerini kullandı.

İŞTE SEVILLA'NIN SIMON KJAER TEKLİFİ

Fenerbahçe'nin Simon Kjaer için yapılan ilk teklifi reddetmesinin ardından Sevilla para, artı oyuncu teklifinde bulundu.

İspanyol temsilcisi, Kjaer için Fenerbahçe'ye 5,5 milyon euro ve orta sahada görev yapan Walter Montoya'yı önerdi. Fenerbahçe'nin henüz bu teklife bir cevap vermediğine yer verilirken, İspanyol basınına da yansıyan haberde sarı-lacivertli ekibin yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis istediği de belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında Lille'den 7.65 milyon euroya gelen 29 yaşındaki Simon Kjaer, geçen sezon 43 maça çıkarken 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.