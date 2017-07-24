Sneijder için flaş açıklama ! Transfer...

Utrecht sahibinden Wesley Sneijder itirafı! Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra adı sık sık Eredivisie ekiplerinden Utrecht ile anılan Wesley Sneijder için, Hollanda temsilcisinin en üst düzey isminden açıklama geldi.

Utrecht'in sahibi Frans van Seumeren, Wesley Sneijder hakkında ilk kez konuştu.

Frans van Seumeren Hollanda basınına yaptığı açıklamada Sneijder gibi isimlerin transferlerinin kolay olmadığını söylerken ''Biz Utrechtliler belki bunu duymaktan hoşlanmayacağız ama Sneijder ayarındaki oyuncuların belli bir değeri oluyor. Ve sonuçta biz bir Ajax değiliz'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan ayrılan Wesley Sneijder'in adı Utrecht'in yanı sıra Ajax, Sampdoria ve MLS'ten birkaç takımla daha anılıyor.

Utrecht Teknik Direktörü Erik ten Hag da Sneijder'i takımda görmekten mutluluk duyacağını açıklamıştı.

SPARTA PRAG CEPHESİ DE İLGİYİ AÇIKLAMIŞTI

Sneijder ile ilgilenen takımlardan olan Sparta Prag'da teknik direktör Andrea Stramaccioni yıldız oyuncuyu istediğini açıklamıştı. Andrea Stramaccioni, yaptığı açıklamada Hollandalı oyuncuyla ilgili ''Wesley Sneijder'i istedim, ancak yıllık 5 milyon euro istedi. Bunu kabul edemeyiz. 10 numara oynayabilecek başka oyuncularımız var. Rosicky'ye de inanıyoruz, bizim için önemli olacak'' itirafında bulunmuştu.



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