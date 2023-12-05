Süper Lig ekibine transfer yasağı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a FIFA’daki Andrea Bertolacci dosyasından dolayı transfer yasağı getirildi.

Sezon başında FIFA’daki dosyalar nedeniyle transfer yasağını kaldırmak için büyük çaba sarf eden Kayserispor, transfer döneminin son günlerinde yasağı kaldırmıştı. Sarı-kırmızılı takımın transfer yasağı aldığını ifade eden Başkan Ali Çamlı sert sözler sarf etti.

Andrea Bertolacci’nin şikayeti sonrası FIFA’daki dosya nedeniyle transfer yasağı aldıklarını kaydeden Ali Çamlı, "Andrea Bertolacci dosyasından transfer yasağı aldık. Bertolacci bu kulüpte ne yapmış, kaç dakika oynamış? Bertolacci'ye 700 bin Euro bonservis bedeli ödenmiş, alacağı miktar ise 2.4 milyon Euro, oynadığı dönemde aldığı ücret ve menajerlik ücretleriyle birlikte 5 milyon Euro ücret ödenecek” dedi.

Sözlerine devam eden Çamlı şunları kaydetti:

“Burada sorun Andrea Bertolacci, Mensah, Denis Alibec ve Manuel Fernandes değil buradaki sorun kulüplerin doğru yönetilmemesi, bizler kulüplerde emanetçiyiz. Bilal Başaçıkoğlu şu ana kadar 2.9 milyon Euro ücret ödedi, 630 bin Euro daha ödememiz var ancak bu arkadaş sözleşmesini feshediyor başka bir takıma asgari ücret karşılığında gidiyor. TFF ve kulüpler buna çözüm bulmalı.”