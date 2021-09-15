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Süper Lig'de bir dönem sona eriyor

Süper Lig'de bir dönem sona eriyor

Türkiye Futbol Federasyonu dikkat çeken bir karar aldı. Süper Lig’e bundan böyle isim vermeyecek.

Uzun yıllardır Süper Lig’e her sezon bir futbol simasının ismini veren TFF, yeni bir kararla bu karardan vazgeçti. 

İki yıldan bu yana Süper Lig’e Adnan Süvari Sezonu isminin verilmesi için İzmir'den öneri vardı. 

Bu sabah İzmir'de İzmir Spor Kulisleri Vakfı'nın toplantısında bu konudaki soruya yanıt veren Göztepe Başkanı  Mehmet Sepil, TFF'nin söz konusu kararı kararı kendisine ilettiğini açıkladı.

Etiketler süper lig tff federasyon lig sezon
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