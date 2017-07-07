Süper Lig’de yeni sezona İlhan Cavcav’ın adı verildi

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezona verilen isim belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonu “İlhan Cavcav sezonu” olarak oynanacak.

TFF’nin gelenekselleşen bu vefa uygulaması 2014-2015 sezonunda başlamıştı. Sırasıyla Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren’in isimleri sezonlara verilmişti. Böylece bu isimlere bu sezon da efsane başkan İlhan Cavcav eklenmiş oldu.

Konuyla ilgili TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun İlhan Cavcav Sezonu olarak isimlendirilmesini kararlaştırdı.

Gençlerbirliği Kulübü’nün yaklaşık 38 yıl başkanlığını yapan, Kulüpler Birliği’nin ilk başkanı olan ve geçtiğimiz Ocak ayında 81 yaşında vefat eden Türk futbolunun duayen ismi İlhan Cavcav’ın adı, Süleyman Seba, Hasan Doğan ve Turgay Şeren’in ardından Süper Lig’in bu sezonuna verildi.”