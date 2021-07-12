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Süper Lig'de yeni sezonun hakemleri açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun hakemleri açıklandı

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun hakemlerini açıkladı ve MHK talimatında değişikliğe gitti. Karara göre Fırat Aydınus, yeni sezonda da görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda yapılan değişiklikleri ve Süper Lig'de 2021-22 sezonunda görev yapacak olan hakemler ile gözlemcileri açıkladı.

 Yapılan değişiklikle, hakemlikte emeklilik yaşı 47'den 50'ye yükseltildi. Bu karara göre, geçtiğimiz sezon sonunda yaş haddinden emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki hakem Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek.

Süper Lig'de yeni sezonun hakem listesi şu şekilde:

A Klasman hakem listesi ise şu şekilde:

 Video Yardımcı Hakem (VAR) hakem listesi ise şu şekilde:

Etiketler tff hakem yeni sezonun hakemleri hakem listesi
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