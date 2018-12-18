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  5. 18 Aralık 2018 16:56

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Bursaspor kulüpleri, çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Galatasaray Kulübü'nün de çirkin ve kötü tezahüratı ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevkine...

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 8 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor oyuncusu Diego Angelo'nun da kural dışı hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Altay, Adanaspor ve Eskişehirspor'un da PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

Spor Toto Süper Lig , pfdk
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