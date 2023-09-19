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  5. Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor!

Süper Lig'i karıştıracak iddia: Play-Off, Play-Out geliyor!

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TFF’nin Süper Lig için hazırlıklarını sürdürdüğü değişiklikleri canlı yayında açıkladı. Süper Lig'te tüm dengeleri değiştirecek düzenlemeler arasında play-off ve play-out müsabakaları da var.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu TFF’nin gelecek sezon Süper Lig için yapacağı değişikliklere dair bomba bir iddiada bulundu.

Toroğlu, "Bana gelen habere göre, gelecek sezon play-off, play-out oynanması için inanılmaz bir hazırlık var. Biz seyirciye söyleyelim, seyirci hazırlıklı olsun çünkü bayağı bir hazırlık var. Olma şansı da çok yüksek geliyor bana." şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. 4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana." demişti.

 

 

Etiketler süper lig tff play off play out play-off play-out düzenleme erman toroğlu
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