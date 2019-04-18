Süper Lig'in 5 şampiyon takımının Divan Kurulu başkanları bir araya geldi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış beş kulüpten dördünün divan kurulu başkanları, Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç'in ev sahipliğinde dostluk yemeğinde bir araya geldi. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yurt dışında olması nedeniyle Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki buluşmaya katılamadı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vefa Küçük, dostluklarını pekiştirmek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Divan kurulu başkanları olarak buluşup yemek yediklerini, sohbet ettiklerini anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Divan başkanları olarak güzel sohbetler ediyoruz ama eskiden de şimdi de kulüp başkanlarımız maalesef bizim hassasiyetimizi göstermiyorlar. Ben burada herhangi bir kulüp ayırarak veya herhangi bir kulübü hedef alarak söylemiyorum, durum tespiti yapıyorum. Her maçtan sonra birtakım şikayetler oluyor. (Bursaspor Kulübü Başkanı) Ali Ay başkanımı tenzih ederek söylüyorum, bizim başkanımız da Ali ismini taşıdığı için yanlış anlaşılma olabilir. Başkanlar, spordan sorumlu yöneticiler ve diğerleri nedense maçı sahada başlayıp bitirmiyorlar, bir hafta boyunca da saha dışında karşılıklı beyanatlarla, karşılıklı suçlamalarla gündemi işgal ediyorlar."

Güzel bir geleneği sürdürdüklerini kaydeden Küçük, kendilerinin gayretinin yarısı kadar kulüp başkanlarının çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Küçük, futbolda kaos oluşturmanın anlamsız olduğunu sözlerine ekledi.

İDRİS SEVİNÇ: TATLI BİR REKABET VAR

İdris Sevinç de birliktelikten mutlu olduklarını, Türk sporu ve futbolunun simge isimlerinden Fenerbahçeli Can Bartu'yu rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

Sevinç, birlikteliklerinin altında yatan ana amacın fair play olduğunu ifade ederek, "Tabii tatlı bir rekabet var ve bu rekabet olacak. Spor müsabakaları karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve özverinin ortaya çıkardığı bir şölendir. Ülkenin tüm insanları olarak eğer spora bu şekilde bakabildiğimiz takdirde işte o zaman ülke olarak da Türk sporu, futbolu olarak da tüm spor dallarında iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, divan kurulu başkanlarının yaptıklarının, tüm spor kulübü başkanlarına örnek olmasını diledi.

Toplantılarda, kulüplerin tüzüklerindeki aksaklıkları ve futbol yasasını konuştuklarını söyleyen Sürmen, "Fair play kurallarının yöneticiler bazında da işlerlik kazanması önemli. Kulüplerin, borçlarından dolayı birtakım mağduriyetler yaşadığı bu dönemlerde biz Trabzonspor olarak yeni bir tüzük yaptık. Bu tüzükte yönetimler artık taahhütname vermeden aday olamıyorlar. Bütçeyi aşan borca şahsen sorumlu olacaklar, bunun bütün kulüplere örnek olmasını, bu şekilde yönetimleri kısıtlamak değil ama daha makul harcamalar yapmaya zorlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sürmen, başkanların uygun görmesi halinde bir sonraki toplantının Trabzon'da yapılacağını aktardı.

YAMANTÜRK: İNSAN EKMEK YEDİĞİ YERİ KÖTÜLER Mİ?

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ise spor kulüplerinin birbirlerine saygılı ve hoşgörülü yaklaşması gerektiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu iş sadece başkanların işi değil, bu işin içinde olan spor yazarına kadar herkesin bu üsluba, bu davranışa sahip olması lazım diye düşünüyorum. Bizler burada yöneticiler olarak bu işten ekmek yemiyoruz ama spor yazarları bu işten ekmek yiyor. Maçları seyrediyoruz, yorumları dinliyoruz. Geçen gün bir maçı izlerken, 'Bu futbolcu bu lige çok' diyor. Yahu insan ekmek yediği işi kötüler mi? Müşteriyi kaçırıyorsun. Müşteriye diyorsun ki 'Sen bunu seyretme.' Sizin maaşlarını kim ödeyecek o zaman?"

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay da toplantının yapıldığı salona gelerek, divan kurulu başkanlarıyla bir süre sohbet etti.

