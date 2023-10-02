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Süper Lig'te bir ayrılık daha

Süper Lig'te bir ayrılık daha
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Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ankaragücü'nce, teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas’a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas…" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler MKE Ankaragücü tolunay kafkas ankaragücü ayrılık teknik direktör
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