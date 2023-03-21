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Süper Lig'te de oynamıştı... Gol makinesi futbolu bıraktı

Süper Lig'te de oynamıştı... Gol makinesi futbolu bıraktı
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Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de de forma giyen Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde Arsenal, Monaco, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi kulüplerde forma giyerek yıldızlaşan, daha sonra ise futbola Türkiye'de devam eden Emmanuel Adebayor, emekli olduğunu açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor'da forma giyen Adebayor, son olarak ülkesinin AC Semassi takımında ter döktü. 

"MİNNETTAR HİSSEDİYORUM"

Başarılı forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Profesyonel bir oyuncu olarak kariyerim inanılmaz bir yolculuktu. Beni destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederim. Her şey için çok minnettar hissediyorum" sözlerine yer verdi.

Emmanuel Adebayor, kariyerinde 593 maça çıkarken, 207 gole imza attı.

 

Etiketler Medipol Başakşehir Emmanuel Adebayor başakşehir gol makinesi golcü ünlü golcü
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