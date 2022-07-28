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TFF açıkladı: Süper Lig programında değişiklik yapıldı

TFF açıkladı: Süper Lig programında değişiklik yapıldı

Süper Lig'de perdenin açılmasına kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonu takvim değişikliğini paylaştı.

Spor Toto Süper Lig’in 1 ve 2. hafta programında, UEFA tarafından açıklanan Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçların tarihi nedeniyle değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Fenerbahçe’nin 4-11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in ilk 2 hafta programında değişiklikler yapıldığı bildirildi.

O MAÇLARIN TARİHİ DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe’nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15’te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor müsabakasının saati ise 21.00 olarak değiştirildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle sezonun açılış müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

G.SARAY-GİRESUNSPOR MAÇININ TARİHİNDE DE DEĞİŞİKLİK!
Öte yandan, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’te oynanacağı duyurulan Galatasaray - Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi gününe saat 21.45’e alındığı açıklandı.

Etiketler tff değişiklik
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