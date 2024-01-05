TFF Başkanı'na hakaretten 41 kişiye dava

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Beşiktaş-Lugano maçını tribünden takip eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfretmekle suçlanan 41 kişiye dava açıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı Lugano maçını tribünden takip etmişti.

Öte yandan Mehmet Büyükekşi taraftarlardan gelen tepkiler üzerine stadı terk etmişti.

T24'ün haberine göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye Küfür ettiği suçlamasıyla 41 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcılığın resen harekete geçerek İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada, şüpheliler hakkında "hakaret içeren tezahürat, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamalarında bulunuldu.

Şüphelilerin bir bölümünün kimlik tespitinin stadyumda bulunan kameralar aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden dokuzu küfürlü tezahürata eşlik ettiklerini beyan ederken, 32'si çeşitli gerekçeler göstererek tezahürata katılmadıklarını söyledi. Şüphelilerden biri maça bile gitmediğini savunurken, bir diğeri de tezahüratları önlemek için görevlilere yardım ettiğini öne sürdü.

ŞÜPHELİLERİN BEYANLARI KABUL EDİLMEDİ

Suçlamaları reddeden şüphelilerin beyanları, kamera görüntüleri ve kolluk tutanakları gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Savcı, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapsini ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca şüphelilerin ceza alması halinde, ceza süresi kadar ve bu cezanın infazından sonra geçecek 1 yıllık süre dahil olmak üzere spor müsabakalarını izlemekten men edilmelerini, aldıkları ceza kadar da spor yöneticiliği vb. işlerden men edilmelerini talep etti.