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TFF, Süper Lig'te Play-Off kararını verdi

TFF, Süper Lig'te Play-Off kararını verdi
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig için gündeme gelen play-off konusu hakkında konuştu. Büyükekşi, "Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi?" dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, son günlerde gündeme gelen Süper Lig şampiyonunun play-off ile belirlenmesi hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Play-off'un olması mümkün değil. Böyle bir şey gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ayrıca "Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off ya da benzeri bir konu yok" açıklamasını yaptı.

Etiketler Mehmet Büyükekşi tff Türkiye futbol federasyonu play-off süper lig
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