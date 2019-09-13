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  5. 13 Eylül 2019 20:08

TFF'den mesleki tecrübe açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuk kurullarında görev yapan bazı üyelerin mesleki tecrübeleri konusundaki iddialar üzerine açıklama yaptı.

TFF'den mesleki tecrübe açıklaması
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı internet sitelerinde TFF hukuk kurullarında görev alan bazı üyelerin, bu kurulların talimatlarında belirtilen "5 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu" olmak kriterini sağlamadığı çünkü baro kayıtlarında henüz 5 yılı doldurmadığı iddia edildiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Mesleki tecrübe, baro kaydı ile değil, hukuk fakültesinden mezuniyet ile başladığından, bir diğer deyişle talimatlar 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 'avukat' değil, 'hukukçu' aradığından, söz konusu üyelerimizin bu kurullara atanmasında talimatlarımıza aykırı herhangi bir husus yoktur."

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