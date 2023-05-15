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TFF'den Süper Lig'de yabancı kuralı kararı

TFF'den Süper Lig'de yabancı kuralı kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı kuralının 2023-24 sezonunda da uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Alınan karara göre, gelecek sezon da ilk 11'de 8 yabancı oyuncu aynı anda sahada yer alabilecek.

KARAR VERİLDİ
TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi;

 Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.

Etiketler tff yabancı kuralı karar
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