Trabzon Kayseri'yi devirdi, Beşiktaş'a mesaj verdi!

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. 6 golün çıktığı maçta Trabzonspor, Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve bitime 3 hafta kala Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantiledi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jose Sosa, 20. dakikada Yusuf Yazıcı, 65. dakikada Abdülkadir Ömür ve 84. dakikada Filip Novak kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 32 ve 64. dakikalarda Hasan Hüseyin Acar'dan geldi.

Süper Lig'de 9 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu sonucun ardından puanını 56 yapıp 4. sıradaki yerini korudu ve bitime 3 hafta kala Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. 4 maçtır kazanamayan Kayserispor ise 37 puanla 13. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın ceza yayı yakınından kullandığı serbest atışta, kaleci Lung'un müdahale ettiği top sol tarafındaki direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın pasında Rodallega'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Lung'u geçen top yan direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Yusuf Yazıcı, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

32. dakikada konuk takım farkı bire indirdi. Kravets'in pasında sağ çaprazda açısı daralan Hasan Hüseyin Acar, düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelerle buluşturdu: 2-1

34. dakikada Sosa'nın pasında uzak mesafeden Rodallega'nın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+1. dakikada Sosa'nın ceza yayından sert şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, güçlükle topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

53. dakikada Varela'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği pasa Kravets'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

55. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Kravets'in kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

57. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Varela'nın kale sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 2-2

65. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topu iyi takip eden Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluşturdu. 3-2

84. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahası içine giren Novak, yerde kalmasına rağmen vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağalarla buluştu. 4-2

86. dakikada ceza sahası içindeki Olcay'ın çıkardığı topa ceza sahası dışında ayağının içiyle gelişine vurun Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Mejad Hosseini xxx, Novak xxx, Sosa xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx (Murat Cem Akpınar dk. 88 ?), Amiri x (Ekuban dk. 58 x), Nwakaeme xxx, Rodallega xx (Olcay Şahan dk. 74 x)

İstiklal Mobilya Kayserispor: Lung x (Muammer Yıldırım dk. 38 x), Lopes x, Kana-Biyik x, Sapunaru x, Atila Turan x, Hasan Hüseyin Acar x, Şamil x (Bilal dk. 81 ?), Deniz Türüç x, Chery x, Varela x (Asamoah Gyan dk. 81 ?), Kravets x

Goller: Sosa (dk. 16), Yusuf Yazıcı (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 65), Novak (dk. 84) (Trabzonspor), Hasan Hüseyin Acar (dk. 32 ve 64) (İstiklal Mobilya Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kravets, Chery, Deniz Türüç (İstiklal Mobilya Kayserispor), Yusuf Yazıcı, Mejad Hosseini (Trabzonspor)

YÜKSELEN YILDIZ YUSUF YAZICI

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Fenerbahçe maçına göre ilk 11'de 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verirken, cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine ise Amiri'yi tercih etti.

Trabzonspor'da son olarak 16 Mart 2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan İranlı futbolcu Vahid Amiri, İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla 51 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

STATTA İFTAR YAPTILAR

Trabzonspor taraftarları ramazan ayının ilk gününde karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, maça gelenler ise statta oruçlarını açtı.

Medical Park Stadyumu’na erkenden gelen taraftarlar, iftarı statta yaptı. Az sayıda konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.

Bu arada ramazan ayının ilk gününde oynanacak karşılaşmada görev yapan basın mensupları da iftarı Medical Park Stadı'nda Trabzonspor Kulübü ve Türkiye Spor Yazarları (TSYD) Trabzon Şubesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirdi.

Karşılaşma öncesi şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde bağırarak teröre tepki gösterdi.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı seremoniye engelli bir minik taraftarı kucağına alarak çıktı.

