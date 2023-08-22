Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'in satın alma opsiyonuyla Cadiz'e kiralandığını açıkladı.
Bordo mavili ekip, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e geçici transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."
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