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Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
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Trabzonspor, Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez'in satın alma opsiyonuyla Cadiz'e kiralandığını açıkladı.

Bordo mavili ekip, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e geçici transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."

Etiketler Trabzonspor trabzonspor Maxi Gomez cadiz
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