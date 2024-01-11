Trabzonspor evinde Samsunspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, evinde konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Yılport Samsunspor ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazandı. Trabzonspor'un golleri 21. dakikada Filip Benkovic ve 45+1. dakikada Paul Onuachu'dan geldi. Samsunspor'un golünü 90+5. dakikada penaltıdan Taylan Antalyalı kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon en fazla kafa golü atan oyuncu olan Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla Alexander Sorloth'tan (6; 2019/20) bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

Süper Lig'deki ikinci golünü kaydeden Filip Benkovic ise ligdeki iki isabetli şutunu da gole çevirmeyi başardı.

Onuachu'nun golünde asist yapan Visca, Süper Lig tarihinin en çok asist yapan yabancı futbolcusu olan Alex'i yakaladı. Bosnalı oyuncu 108 asist yaptı.

Trabzonspor, 2-0'lık galibiyetin ardından ligde üst üste 2. 3 puanını aldı. Samsunspor ise evindeki Karagümrük galibiyeti sonrası yara aldı.

Bordo mavili takım, bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu. Samsunspor ise 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan önemli anlar | Trabzonspor 2-1 Samsunspor

90+4' GOL | Samsunspor Taylan Antalyalı'nın penaltıdan attığı gol ile skoru 2-1 yaptı.

90+3' PENALTI | Samsunspor penaltı kazandı. Sol kanattan içeriye giren Flavien Tait, Bakasetas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

87' SARI KART | Samsunspor'da rakibini arkadan çeken Mustafa Tan sarı kart gördü..

81' SARI KART | Sol kanatta süratle giden Fofana, Mehmet Can tarafından durduruldu. Mehmet Can sarı kart görüyor.

72' SARI KART | Trabzonspor'da Emre Kılınç'a faul yapan Filip Benkovic sarı kart gördü.

69' Rakibinden sıyrılan Emre Kılınç, sağ kanattaki Marius Mouandilmadji'yi gördü. Kaleyi karşısına alan Marius Mouandilmadji sert vurdu ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

68' Hızlı gelen Samsunspor'da Emre Kılınç yerden pasıyla Flavien Tait'i gördü. Tait'in ayak içiyle kaleye yolladığı top kalenin yanından dışarı gitti.

54' Hızlı gelen Samsunspor'da sağ kanatta topu alan Muhammed soluna çekip vurdu. Kaleci Uğurcan üstüne gelen topta hata yapmadı.

51' Sol kanattan ilerleyen Emre Kılınç ceza sahası içindeyken vurdu ancak top kaleciden döndü. Dönen topta önce Holse daha sonrasında Bennasser'in vuruşları üst üste savunmadan döndü. Samsunspor net fırsatı kaçırdı.

45+1' GOL | Onuachu farkı ikiye çıkardı. Bakasetas'ın pasında sağ kanat son çizgisinden ortayı yapan Visca topu Onuachu ile buluşturdu. Yıldız golcü iyi yükselerek düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

40' Kullanılan köşe vuruşunda Onuachu'nun kafa vuruşunu savunma çizgi önünden çıkardı.

39' Youssef Ait Bennasser'in ceza sahası dışından çektiği şutta top savunmadan sekip yükseklik kazandı. Arka direkte bomboş şekilde topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşu kalenin üstünden dışarı gitti.

33' Alim'in kaleciye geri pasında araya giren Visca kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Okan Koçuk'u geçmek istedi ancak kaleci Okan topu kornere çeldi.

21' GOL | Trabzonspor 1-0 öne geçiyor! Anastasios Bakasetas'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada bomboş pozisyonda kalan Benkovic düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi.

9' Uğurcan Çakır'ın hatalı pasında topu alan Emre Kılınç şut açısı yakalamak isterken Larsen araya girip topu aldı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.