Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
26 AĞUSTOS CUMA
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
27 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM
28 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE
19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK
29 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN
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