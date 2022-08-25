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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4'üncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

28 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE

19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN

Etiketler süper lig trabzonspor galatasaray
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