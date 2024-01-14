Trabzonspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bordo-mavili ekip ligde çıktığı 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı.

Bu sonuçla birlikte bordo-mavili ekip puanını 37'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Ev sahibi ekip ise 29 puanla maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Visca’nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci topu tokatladı. Bardhi, önünde kalan topu Fountas’a aktardı. Bu oyuncunun yerden şutu ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Safuri’nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jehezkel’in vuruşu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

12. dakikada Saric’in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda top kale direği dibinden az farkla auta gitti.

24. dakikada Enis Destan’ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın vuruşu kalecide kaldı.

28. dakikada Kaluzinski’nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

36. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un,ceza sahasına içine yerden gönderdiği topun üstünden Buksa atladı, sol kanatta topu önünde bulan Güray Vural’ın sert şutunu Benkovic kale çizgisinden çıkardı.

45. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fountas'ın çaprazdan vuruşunu kaleci kornere çeldi.

61. dakikada Safuri'nin ortasını savunma uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda top Kaluzinski'nin önünde kaldı. Kaluzinski'nin sert şutunda Veysel Sarı kafasını da çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Safuri’nin sağ kanttan ceza sahası içine ortasında Jehezkel’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

90+7. dakikada Güray Vural’ın ceza sahası sol çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.