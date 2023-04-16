Trabzonspor ile Beşiktaş 1'er puanı paylaştı

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş Trabzonspor sahasında karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle bitti ve Trabzonspor da Beşiktaş da sahadan 1 puan alarak ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen mücadelede kazanan çıkmazken, 0-0 eşitlikle tamamlanan 90 dakikanın sonunda puanlar paylaşılmış oldu.

Ligde 2 maç sonra hanesine puana yazdıran Trabzonspor, 45 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Beşiktaş 56 puana yükseldi. Ligin ilk yarısında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Özellikle ilk yarısı oldukça düşük tempoda geçen mücadelenin ilk yarısında ikinci yarıda daha tempolu bir oyun vardı.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Aboubakar topu Ghezzal'e indirdi, Ghezzal yerden ayak içiyle yumuşak bir vuruş yaparken Uğurcan gole izin vermedi. Masuaku topu çıkarken kaybedince Abdülkadir yay üzerinden aşırtma denedi ancak kaleci Mert bu pozisyonda başarılı oldu. 71'inci dakikada ev sahibi Trabzonspor gole çok yaklaştı. Markovic'in çaprazdan sert şutunda Mert Günok gole izin vermedi. Karşılaşmanın son bölümünde Trabzonspor baskısını arttırırken, Beşiktaş'ta Omar Colley ağlara gitmek üzere olan topu çizgiden çıkardı. Dakikalar 87'yi gösterirken Beşiktaş kalesini adeta abluka altına alan ev sahibi Trabzonspor'da Salih Uçan'ın kafa vuruşunda Uuğurcan Çakır topu çizgiden çıkardı.