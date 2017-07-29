Trabzonspor, Sosa'yı bitiriyor

Milan’dan Kucka’yı alarak önemli bir ismi kapan Trabzonspor, aynı kulüpten Sosa’yı da kadrosuna katarak transferi noktalamak istiyor. İtalyan devi satış listesine koyduğu Arjantinli yıldızı 4 milyon euroya bırakmaya hazır.



Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer harekâtını noktalamaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Serdar Taşçı ve Burak Yılmaz isimlerine bitti gözüyle bakarken, orta sahaya da bir takviye yaparak transfer çalışmalarını noktalamak istiyor.



Karadeniz ekibinin bu bölge için ilk tercihi ise Jose Sosa. Milan’dan daha önce Kucka’yı kadrosuna katan Trabzonspor, İtalyan kulübüyle Slovak futbolcunun transferi sırasında kurduğu ilişkilerden de yararlanmayı düşünüyor.Beşiktaş’tan ayrılarak Milan’a giden ancak geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan Sosa’nın, kırmızı-siyahlılarca satış listesine konduğu öğrenildi. Yeni sahipleriyle değişime giren İtalyan devi, Kessi, Hakan Çalhanoğlu, Biglia transferlerinin ardından bu kez ileriye dönük bir orta saha oyuncusunun peşine düştü. Renato Sanchez ile görüşmeler yürütülürken, elinden oyuncu çıkarması gereken kulüp tarafından Sosa’ya, gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği iletildi.



Milan’ın, Beşiktaş’tan 7.5 milyon euroya aldığı Sosa’yı Trabzonspor’a 4 milyona bırakmaya hazır olduğu öğrenildi. Avrupa’da başka bir kulüpten oyuncu için şu ana kadar teklif gelmemiş olması bordo-mavililer için avantaj olarak gösterdildi. Türkiye’den ayrılırken o dönemki terör olaylarından eşinin korktuğunu ileri süren futbolcular, olaylar sona erdiği için geri dönüş için yeşil ışık yakabileceği belirtiliyor. Kucka da Sosa gibi Milan’ın satış listesindeki isimlerdendi ve bu transfer 5 milyon euroya sonuçlandırıldı.



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