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Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı

Trabzonspor üçüncü transferini açıkladı
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Trabzonspor, Mislav Orsic'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.

Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada yıldız oyuncunun transferi konusunda görüşmelere başlandığı açıklandı.

İŞTE AÇIKLAMA

"FC Southampton'ın profesyonel futbolcusu Mislav Orsic'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Hırvat oyuncu özellikle hızıyla dünya futbolunda kendinden söz ettirdi. Geri bıraktığımız sezonun devre arasında Dinamo Zagreb'ten 5.7 milyon euro'ya İngiliz ekibi Southampton'a transfer olmuş fakat bekleneni verememişti. Orsic, Southampton formasıyla yalnızca 5 maça çıkabildi.

Trabzonspor, Orsic ile birlikte üçüncü transferini açıklamış oldu. Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile de görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti.

 

Etiketler Trabzonspor trabzonspor transfer süper lig Mislav Orsic
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