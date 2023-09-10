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Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
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Trabzonspor, Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Bordo-mavililer, Fildişili oyuncuya 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro maaş ve 1 milyon 600 bin euro imza parası ödeyecek.

Futbola 2012 yılında Fransa'nın Stade Poivetin takımının altyapısında başlayan Pepe, gösterdiği üstün performansın ardından Angers'e transfer oldu. 2017 yılına gelindiğinde 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'e imza atan oyuncu, iki yıl sonra 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olduğunda tüm dünyanın dikkatini çekti.

 Arsenal'de beklentilerin altında kalan Pepe, geçen sezonu Nice'de kiralık olarak forma giyerken burada çıktığı 28 maçta 8 gol 1 asistlik katkı verdi.

 

 

Etiketler Trabzonspor nicolas pepe trabzonspor transfer kap
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