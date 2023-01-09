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Trabzonspor'a, Alanya'da tarihi fark!

Trabzonspor'a, Alanya'da tarihi fark!
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç, ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Alanyaspor'un golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7'de Ahmed Hassan, 75. dakikada Wilson Eduardo ile 78. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi. 

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 24'e yükseltirken, Trabzonspor 29 puanda kaldı.

Etiketler trabzonspor alanya
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