Trabzonspor'a, Alanya'da tarihi fark!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 5-0 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maç, ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Alanyaspor'un golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7'de Ahmed Hassan, 75. dakikada Wilson Eduardo ile 78. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 24'e yükseltirken, Trabzonspor 29 puanda kaldı.
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