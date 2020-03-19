Türkiye'de tüm lig maçları ertelendi !

Corona virüsüne karşı alınan önlemler neticesinde Süper Lig'in nisan ayına kadar seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Bazı futbolseverlerin beklentisi ise Süper Lig'in salgın riski ortadan kalkana kadar ertelenmesi yönünde idi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında Türkiye'deki oynanan liglerde tüm müsabakaların ertelenme kararı çıktı.