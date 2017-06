Valbuena Fenerbahçe'yle sözleşme imzaladı

Dün Mehmet Ekici'ye imza attıran Fenerbahçe'de, bugün de Mathieu Valbuena için tören düzenlendi. Ülker Stadyumu'ndaki törene, Başkan Aziz Yıldırım, Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya katıldı.

Resmi sözleşmeye imza atmadan önce konuşan Fransız futbolcu, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada ilk günden bu yana çok iyi karşılandım. Fenerbahçe'de futbol oynamak çok büyük bir onur. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Dışarıdan bildiğim kadarıyla Fenerbahçe büyük kulüptü. Şimdi içerisini gördüm, büyüklüğünü bir kez daha anlamış oldum. Fenerbahçe'yle kupalar kazanmak için mücadele edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Tecrübeli futbolcu konuşmanın ardından kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı attı.



Valbuena'ya sarı lacivertli takımın genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu eşlik etti. Bu arada yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 28 numaralı formayı giyecek.







Valbuena imzanın atılmasından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fransız futbolcunun sorulara verdiği cevaplar:

Aykut Kocaman'ı daha önceden tanıyorum. İyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum. Burada 2-2 biten Marsilya maçında takımımızın teknik direktörüydü. İlgi çekici bir projeyle karşıma çıktı. Takımın iyiliği için hocamız nerede görev verirse, orada elimden geleni yapmaya hazırım. Takıma katkı yapmak için neler gerekiyorsa hocamızla konuşup elimden gelen her şeyi yapacağım.

Futbolda en önemli yer kafa. Sadece kalite yetmiyor. Aklınızı kullanmanız gerekiyor. Dünyanın her yerinde iyi oyuncular var ancak farkı yaratan akıl. Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmemiz için elimizde her türlü imkan var.

Ben bu takımın lider oyuncularından biri olabilirim ama her maçı kazandıramam. Önemli olan takım olabilmek. Yoksa ben bir hiçim. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon sıkıntılar ve zorluklar yaşadı. Bundan çıkmanın tek yolu birlikte hareket etmektir.

Hedeflere ulabilme noktasında baskı olabilir. Fenerbahçe taraftarı o kadar büyük ki onların bu sevgisini her yerde görebiliyorsunuz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın her yerinde bu durum karışınıza çıkabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda burada üzücü sonuçlar aldık. Ama iyi bir sezon geçirebilmemiz için onların arkamızda olması lazım. Futbolda günden güne her şey değişebilir. İyi şeyler yaparsınız sizden hep bahsedilir. Kötü oynarsanız her zaman eleştirilirsiniz.

Robin gibi oyuncularla oynamak benim için büyük bir keyif. O büyük bir yıldız. Ama sadece Robin yok takımda herkesle oynamak keyif.

Burada çok ateşli taraftarlar var. Benim için sıradışı bir durum. Bu ligde atmosferi yüksek maçlar yaşayacağız. Aslında Fenerbahçe'ye gelme sebeplerim nden biri de bu atmosferdi. Burada çok fazla sayıda derbi oynayacağız. Futbolu böyle atmosferler için, keyif almak için oynuyoruz. Kapalı gişe maçlarda oynamayı severim.

Beşiktaş'a karşı birkaç kez oynadım. Geçtiğimiz iki yıl onlar ipi göğüsledi. Bu sene bizim hedefimiz de şampiyon olmak. Ancak yalnızca bunu söylemek yetmez, sahada da şampiyon gibi oynamalıyız. Taraftarımız biliyoruz ki Fenerbahçe'nin aşığı, bizim yapamamız gereken de maçları kazanmak için terimizin son damlasına kadar mücadele etmek. Derin tarihi olan bir kulüpte oynayacağım. En önemlisi bu formanın hakkını verebilmek.