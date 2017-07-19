Volkan Şen Galatasaray ile el sıkıştı

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra adı birçok büyük kulüple anılan Volkan Şen imzayı atmak üzere. Tecrübeli kanat oyuncusu Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Bruma'nın ayrılışının ardından sol kanatta alternatif sayısı azalan Galatasaray, Volkan Şen'i gündemnie aldı. Bonservisi elinde olan oyuncunun düşük maliyeti sarı-kırmızılı cephenin aklını çelerken Volkan Şen'in de istekli tutumu transferi kolaylaştırdı.

Son yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşmede anlaşan taraflar 1 milyon Euro imza parasına el sıkıştı. İki sezon forma giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen senelik 1.5 milyon Euro kazanacak.

Son olarak Mariano'ya imza attıran Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki beşinci transferi olan Volkan Şen'in kampta göstereceği performans Yasin Öztekin'in de geleceğini belirleyecek. Ücretine istediği zam nedeniyle yönetimle arasında sorun olan Yasin, Volkan Şen'in form durumuna göre satış listesine konulabilir.