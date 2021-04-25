  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Yılmaz Vural hüngür hüngür ağladı

Yılmaz Vural hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Gaziantep maçından 3-2 galibiyetle ayrılan Erzurumspor, ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken başarılı teknik adam Yılmaz Vural, duygusal anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geldikten sonra büyük çıkış yakalayan ve son üç lig maçında 3 galibiyet alma başarısı gösteren Yılmaz Vural, Gaziantep maçı sonrası hüngür hüngür ağladı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Vural, sevinç gözyaşlarına boğulurken yardımcıları da bu mutluluğa ortak oldu.

Etiketler BB Erzurumspor bb erzurumspor yılmaz vural
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı!
İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı
Esra Erol makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Arnavutköy'de feci yangın: Acı haberler peş peşe geldi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pozları olay oldu
Didem Soydan sevgilisine böyle poz verdi
Ata Demirer'den Avrupa Yakası itirafı
Çirkin provokasyon! Alevi tekkesi yanında Kuran-ı Kerim yaktılar
Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!
''Turistim'' dedi, ceza yemekten kurtulamadı