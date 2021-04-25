Yılmaz Vural hüngür hüngür ağladı
Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, Gaziantep FK galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Gaziantep maçından 3-2 galibiyetle ayrılan Erzurumspor, ligde kalma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken başarılı teknik adam Yılmaz Vural, duygusal anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başına geldikten sonra büyük çıkış yakalayan ve son üç lig maçında 3 galibiyet alma başarısı gösteren Yılmaz Vural, Gaziantep maçı sonrası hüngür hüngür ağladı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük mutluluk yaşayan Vural, sevinç gözyaşlarına boğulurken yardımcıları da bu mutluluğa ortak oldu.
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