Yine olmadı! Galatasaray galibiyete hasret

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Süper Lig 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı da 14'e yükseldi.

Galatasaray rotasyon yaparak başladığı maçta ilk yarı adeta sahada hiçbir varlık gösteremedi.

İkinci yarı da değişikliklerle biraz oyuna tempo getiren sarı-kırmızılılar net gol pozisyonu üretmekte oldukça zorlandı.

Golsüz sona eren karşılaşma sonucu sarı-kırmızılılar puanını 22'ye yükseltirken 8. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

95' Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, oyun alanına girdiği için direkt kırmızı kart gördü.

93' Yeni Malatyaspor'da Mallan oyundan çıktı Mert Miraç Altıntaş oyuna girdi.

92' 'KALECİ ERTAÇ ÇIKARDI! Halil ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, savunmaya da çarpan topu kaleci Ertaç kornere çeldi.

92' BİR ŞUT! Kerem'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

90' KAÇTI! Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cicaldau, sol ayağının üstüyle uzak köşeye doğru vurdu. Top yandan auta gitti.

90' Maçın sonuna en az altı dakika ilave edildi.

87' Galatasaray'da Feghouli, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

85' Yeni Malatyaspor'da Adem oyundan çıktı Kubilay Kanatsızkuş oyuna girdi.

83' Yeni Malatyaspor'da Hafez, Ömer Bayram'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

82'Yeni Malatyaspor'da Mallan sarı kart gördü.

81' Diagne ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etmek istedi fakat savunma heme araya girdi.

80' Galatasaray kendi yarı alanından oyun kuruyor.

78' YAN AĞLARDA! Mallan'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Adem vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

77' Galatasaray'da Van Aanholt oyundan çıktı Ömer Bayram oyuna girdi.

76'Hafez sağ kanattan yerden ortaladı, savunmada Marcao topu karşıladı.

75' Yeni Malatyaspor'da sakatlık yaşayan kaleci Ertaç, tedavisinin ardından ayağa kalktı ve oyuna devam edebilecek.

66' Chouiar ceza sahası içi sol çaprazında şut açısı aradı fakat Feghouli topa ayak koydu.

64' Galatasaray'da iki oyuncu değişikliği. Berkan ve Babel oyundan çıktı. Feghouli ve Halil Dervişoğlu oyuna girdi.

62' Van Aanholt sol kanattan ceza sahasına yönelmek istedi fakat Sadık topa ayak koydu.

60' Sol kanattan kullanılan kornerde Mallan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Semih kafayı vurdu, Diagne'den seken top kaleci Muslera'da kaldı.

57' Galatasaray'da Kerem, Adem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

57' Galatasaray rakip kaledeki baskısını iyice artırdı.

56' TEHLİKE! Ceza sahası içi sağ çaprazında topu şık bir şekilde kontrol eden Cicaldau, sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı fakat top savunmadan döndü.

55' Berkan ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunu yaptı, top savunmadan döndü.

54' Babel sol kanattan ortayı yaptı, top sağ taraftan auta çıktı.

53' Kerem ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etmek istedi fakat ayağı kayınca yere düştü. Daha sonra ise rakibine faul yaptı.

51' Serbest vuruşta topun başına geçen Van Aanholt direkt kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

50' Taylan orta alanda Adem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray yaklaşık 30 metreden, kaleyi karşıda gören noktadan serbest vuruş kullanacak.

45' İkinci yarı başladı.

D.A. Malatya'da ilk yarı sona erdi.

46' Sağ kanattan kullanılan kornerde Van Aanholt ortayı yaptı, kaleci Ertaç çıktı ve topu aldı.

46' Barış Alper sağ kanattan orta açmak istedi, Semih'e çarpan top kornere çıktı.

43'Babel sol kanattan ortayı yaptı, savunmada Haddadi topu kafayla uzaklaştırdı.

42' Haddadi'nin rakip yarı alanına gönderdiği uzun topu Marcao kafayla kaleci Muslera'ya indirdi.

41' Savunma arkasına atılan topa Diagne hareketlendi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

33'TEHLİKE! Sol kanatta topla buluşan Haddadi ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi, savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.

31' Ndong sol kanattan ortayı yaptı, savunma topu karşıladı.

27' Hafez sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Nelsson topu kafayla uzaklaştırdı.

27' Adem sol kanatta topla birlikte ilerlemek istedi fakat savunmada Nelsson topu kaptı.

26' Ndong orta alanda Taylan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

23' BİR ŞUT! Babel uzaktan sağ ayağıyla sert bir şut denedi, top yandan auta gitti.

10' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kuruyor.

8' Sadık'ın rakip ceza sahasına gönderdiği uzun top kaleci Muslera'da kaldı.

6' Van Aanholt sol kanattan son çizgiye inip ortayı yaptı, ön direkte Sadık topu karşıladı.

3' Haddadi sol kanattan ortayı yaptı, Van Aanholt topu göğsüyle yumuşatıp kaleci Muslera'ya bıraktı.

2' Hafez sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Marcao topu uzaklaştırdı.

1' Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği topu savunma karşıladı.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Semih, Sadık, Wallace, Haddadi, Hafez, Jospin, Mallan, Ndong, Mounir, Adem.

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Barış, Babel, Diagne.