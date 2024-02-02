Süper Kupa'da yeni kriz! Suudiler parasını geri istedi

Tarihi Süper Kupa krizi bir kiriz daha doğurdu. Suudi Arabistan, Fenerbahçe ve Galatasaray'a önceden peşin olarak ödenen parasını geri istedi.

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı, yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda son dakika iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray takımları karşılaşmaya çıkmama kararı alınca yeni bir kriz patlak verdi.

29 Aralık 2023'te oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçı nedeniyle, Suudi Arabistan'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'a önceden peşin olarak ödediği para için geri ödeme talebinde bulunduğu öğrenildi. Ancak kulüplerin borç yapılandırma anlaşması gereği, bu paranın yarısı zaten bankalara aktarılmış durumda..

Suudiler parayı geri istedi

Fenerbahçe ve Galatasaray, planlandığı gibi 29 Aralık 2023'te Süper Kupa maçını oynamayı bekliyordu. Ancak, Fenerbahçe'nin "Yurtta sulh cihanda sulh" yazılı pankartla ve Galatasaray'ın Atatürk siluetli tişörtlerle sahaya çıkmak istemesi, Suudi yetkililerin tepkisine yol açtı ve maçın iptaline neden oldu. Spor x'te yer alan habere göre; bu durum üzerine, maçın oynanması için yapılan anlaşma gereği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ödenen 4.5 milyon euro'nun iadesi talep edildi.

Ödemenin yüzde 20'si TFF'ye, yüzde 80'i ise iki kulübe dağıtılacaktı. Ancak şimdi, Suudi Arabistan'ın ödediği paranın geri istenmesi durumunda, paranın iadesinin zor olduğu belirtiliyor. Sporx'in haberine göre, kulüplerin kasasına giren paranın yüzde 50'si, banka borçlarının yeniden yapılandırılması anlaşması çerçevesinde bankalar tarafından direkt kesintiye uğradı. Bu nedenle, Fenerbahçe ve Galatasaray istese de bu paranın tamamını geri ödemekte zorlanacak.

Sosyal medyada "ödemeyin" kampanyası

Gelişmeyi öğrenen Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, 'Parayı geri ödemeyin. Olsa dükkan senin gibi geri cevap verin' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Bu durum, Süper Kupa krizinin finansal boyutunu da ortaya koyarken, kulüplerin ve TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Suudi Arabistan'ın talebi ve kulüplerin finansal durumu arasında kalan bu para, Türk futbolunun gündeminde yeni bir tartışma konusu oluşturuyor.

Karar Gazetesi