Süper Lig yıldızlarının ücretleri şok ediyor !

İtalya Ligi’nde bu sezon oyuncuların kulüplerinde alacakları yıllık ücretler, Çizme’nin önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan La Gazetta dello Sport tarafından yayınlandı.

Çizme’ye bu sezon ayak basan ve 100 milyon Euro karşılığında Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, yıllık 31 milyon Euro ile zirveye oturdu. Onu, 9.5 milyon Euro ile Milan’dan Gonzalo Higuain takip etti. Üçüncü sırada ise yine Juve’den 7 milyon Euro ile Dybala yer aldı. Ancak Serie A’daki 20 kulüpteki oyuncuların aldıkları ücretlere genel olarak baktığımızda bizim Süper Ligimiz’deki futbolcuların da onlardan aşağı kalır yanı yok, hatta fazlası var.

Çalhanoğlu 2.5 milyon Euro

Roma’nın sol beki Sırp Kolarov senelik 2 milyon Euro alırken, Başakşehir’in sol beki Clichy 3 milyon Euro kazanıyor. Roma’nın ve Avrupa’nın en önemli golcülerinden Edin Dzeko 4.5 milyon Euro kazanırken, Beşiktaş’ta Negredo 4.3’le en az onun kadar kazanıyor. Yine Başkent ekibinin Türk yıldızı Cengiz Ünder, senelik cebine 1 milyon Euro koyarken, onun pozisyonundaki Valbuena ise Fenerbahçe’den 4 milyon Euro alıyor.

Milan ise Hakan Çalhanoğlu’na 2.5 milyon Euro veriyor.

Koray sadece 300 bin Euro

Juventus’un ve dünyanın en iyi savunmacılarından Chiellini, Fenerbahçe’nin stoperi Skrtel gibi kulübünden 4 milyon Euro gelir elde ediyor. Ayrıca geçen sezon Galatasaray’dan 1 milyon Euro kazanan ve sözleşmesi bittikten sonra Genoa’nın yolunu tutan Koray Günter’e şu an sadece 300 bin Euro veriliyor.