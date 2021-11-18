  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Süper Lig'de dev takas!

Süper Lig'de dev takas!

Süper Lig'de dev takas!

Devre arası transfer döneminde kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca'yı gözüne kestirdi.

Süper Lig'de sezon başından beri oynadığı 12 karşılaşmada henüz yenilgi yüzü görmeden, namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor'da transfer gündemine yeniden Edin Visca geldi.

Transferde öncelikli bölgelerden birisi de sağ kanat. Gervinho'nun sezonu kapatması nedeniyle bu bölgeye deneyimli bir isim isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın gönlündeki isim ise eski öğrencisi Edin Visca.

AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ
Avcı'nın gönlünden bunlar geçerken, Visca transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Her fırsatta hocası Abdullah Avcı ile çalışmak istediğini söyleyen, bu düşüncesine açık bir şekilde dile getiren Edin Visca, Başakşehir yönetiminden ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için izin istedi.

BAŞAKŞEHİR İKNA OLDU
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor ile görüştüğünü söyleyen Visca'ya daha önce izin vermeyen İstanbul ekibinin Boşnak kanat oyuncusunun kararlı tutumu karşısında yumuşadığı öne sürüldü.

YUSUF SARI TAKASI
Başakşehir yönetiminin de Visca'ya karşılık Fırtına'nın ele avuca sığmaz ismi Yusuf Sarı'yı talep ettikleri dile getirildi.

Etiketler Fenerbahçe süper lig visca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çoğu kişi yanlış biliyor! İşte tavşan kanı çay demlemenin püf noktası
''Şakkadanak'' çıkışı olay olmuştu! O ekonomist yine bombayı patlattı
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''teknoloji kullanımını sınırlandırın'' talimatı
Erdoğan ile Soylu arasında ''Osman Öcalan'' krizi iddiası
Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı: İşte tanıtılan yeni modeller
AFAD'tan korkutan uyarı: Depremler Türkiye'nin uyuyan yanardağını uyandırdı
AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 açıklaması
PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan öldürüldü
Böylesi ancak filmlerde olur! Bebeğin ensesindeki ben ihaneti ortaya çıkardı
Hayaldi gerçek oldu: Dolar 11 TL'yi de aştı