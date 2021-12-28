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Süper Lig'de ilk transfer gerçekleşiyor: İşte tüm detaylar

Süper Lig'de ilk transfer gerçekleşiyor: İşte tüm detaylar

Süper Lig ekibi Kayserispor'dan devre arası transfer dönemi başlamadan önce sürpriz bir transfer geldi. Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci'nin transferi için kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kayseri ekibi, Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, bu sezon 15 maçta 7 gol, 1 asistle toplam 8 gole direkt katkı yapmıştı.

Etiketler Süper Lig Andrea Bertolacci
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