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  4. 05 Ekim 2020 16:58

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

İddaa Risk Yönetim Merkezi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Yeni oranlara göre 2.70 ile Fenerbahçe şampiyonlukta favori gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
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Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. iddaa risk yönetimi, şampiyonluk ilk favorisi olarak 2.70 orandan Fenerbahçe'yi gösterdi,

Süper Lig şampiyonluk oranları;

2.70 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
5.50 Trabzonspor
6.00 Beşiktaş
8.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor

Hangi takım ilk 2 sırada bitirir?

1.40 Fenerbahçe
1.55 Galatasaray
2.80 Trabzonspor
2.90 Beşiktaş
4.00 Başakşehir
12.0 Alanyaspor
35.0 Sivasspor

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