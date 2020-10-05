Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

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Süper Lig'de geride kalan 4 hafta sonunda şampiyonluk oranları bir kez daha değişti. iddaa risk yönetimi, şampiyonluk ilk favorisi olarak 2.70 orandan Fenerbahçe'yi gösterdi,
Süper Lig şampiyonluk oranları;
2.70 Fenerbahçe
3.00 Galatasaray
5.50 Trabzonspor
6.00 Beşiktaş
8.50 Başakşehir
25.0 Alanyaspor
Hangi takım ilk 2 sırada bitirir?
1.40 Fenerbahçe
1.55 Galatasaray
2.80 Trabzonspor
2.90 Beşiktaş
4.00 Başakşehir
12.0 Alanyaspor
35.0 Sivasspor
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