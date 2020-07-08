Süper Lig'de yabancı kuralı belli oldu. Önümüzdeki sezon takımlar 14 yabancı alabilecek fakat 8 futbolcu ilk 11'de yer alacak. Ertesi sezon 12 yabancının 7'si sahada olabilecek.

TFF'nin çok tartışılan yabancı sınırı konusunda kararını verdi. Federasyon kademeli azalma formülünü devreye sokuyor.

Buna göre takımlar 14 yabancı bulundurabilecek, ilk 11'de ise 8 yabancı oynatacak. 6 yabancı ise kulübede oturabilecek. Ertesi sezon sayı 12'ye indirilecek ve 7 yabancı sahada olacak. 2022-2023 sezonunda ise takımlar 10 yabancı alıp 6'sını ilk 11'de oynatacak.