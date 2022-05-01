Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu

MKE Ankaragücü ve İstanbul ekibi Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 9 maç aynı anda başlarken Ankaragücü ve Ümraniyespor takımları aldıkları sonuçlarla bitime haftalar kala Süper Lig'e çıkan ilk 2 takım oldu.

Ankara'da oynanan maçta Yılport Samsunspor karşısında sahadan istediği puanla ayrılan MKE Ankaragücü, puanını 67 yaparak 1 yıl aradan sonra tekrardan Süper Lig'e adını yazdırdı.

2019-20 SEZONUNDA SÜPER LİG'DEN DÜŞMÜŞTÜ

1 sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmenin sevincini yaşayan MKE Ankaragücü, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018'de adını Süper Lig'e yazdırmıştı.

MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürmüştü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla üst lige çıkmıştı.

ÜMRANİYESPOR TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

İstanbul'da oynanan müsabakada Balıkesirspor'u 4-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Ümraniyespor ise Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin ardından tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdırdı.

Ümraniyespor'un galibiyet gollerini 3. dakikada Yacine Bommou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Emre Gültekin, 37' De Valle kaydetti.

1938 yılında kurulan İstanbul ekibi Ümraniyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma sevincini yaşadı.

Daha önceki yıllarda birçok kez Süper Lig'e yaklaşan ancak mutlu sona ulaşamayan Ümraniyespor, bu kez bir ilki başardı.