Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un rakibine 2-0 yenilmesiyle birlikte lider Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüpspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka, Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yılport Samsunspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
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