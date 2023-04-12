  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un rakibine 2-0 yenilmesiyle birlikte lider Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Müsabaka, Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yılport Samsunspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Etiketler süper lig yükselme samsunspor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4 yıllık aşk bitti! Seren Serengil, Mustafa Tohma'dan ayrıldı
MetroPOLL'ün ''Kılıçdaroğlu kazanır mı'' anketleri açıklandı
Bekara ev vermeyen ev sahibinin ve emlakçının cezası bu oldu
Altın rekor tazeledi, Dolar 19,30'u da aştı
Memleket Partisi'nde deprem! ''Amaçları seçimi kazanmak değil'' deyip istifa etti
''Maya''ların bin yıllık sırrı ortaya çıktı! Bilim dünyası da şokta
Tüm kış beklediğimiz kar Nisan'da geldi.... Marmara'nın zirvesi bembeyaz!
Çılgın proje: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
Bankada 5 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri yayınlandı
Müge Anlı'da mahalle kavgası! Stüdyo birbirine girdi