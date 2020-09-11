Süper Ligin açılış maçında gülen taraf Fenerbahçe!

Süper Lig'de 2020/21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin, 32. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Rizespor'u öne geçiren golü 59. dakikada Milan Skoda kafa vuruşuyla attı. Fenerbahçe'de ise eşitliği 76. dakikada Gökhan Gönül attı. Bu golün asistini Caner Erkin yaptı.



Fenerbahçe'ye galibiyet golünü getiren isim 87. dakikada penaltıdan Jose Sosa attı.

Sarı lacivertli ekip bu sonuçla birlikte yeni sezona 3 puanla başladı. Ev sahibi Rizespor ise ilk hafta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, ikinci haftada 21 Eylül Pazartesi saat 20.00'de ligin yeni takımlarından Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rizespor ise 20 Eylül Pazar saat 16.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah Durak, Vetrih, Boldrin, Samudio, Skoda

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Zanka, Caner , Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç, Thiam, Ferdi Kadıoğlu, Frey

Sarı kart: Dk. 40 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)