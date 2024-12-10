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Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler için skandal karar

Suudi Arabistan'dan Halil Umut Meler için skandal karar
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Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Türk hakem Halil Umut Meler'in Suudi Arabistan'da bir daha maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da Al Shabab - Al Hilal maçını davet üzerine yöneten Halil Umut Meler hedef tahtasına oturtulmuştu. Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro konuya ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

Navarro, Meler’in bir daha Suudi Arabistan’da maç yönetemeyeceğini açıkladı. Al Shabab - Al Hilal maçında yönetimi eleştiri yağmuruna tutulan Meler için “ "Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab-Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı" ifadelerini kullandı.

Al Shabab, Al Hilal maçı sonrası Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmişti.

Al Shabab'ın Hocası Vitor Pereira tepki göstermişti

Al Hilal'in Al Shabab'ı 2-1 mağlup ettiği maçı yöneten Halil Umut Meler, Al Shabab'ın Hocası Vitor Pereira'nın tepkisini çekmişti.

Halil Umut Meler'in yönetimini eleştiren Vitor Pereira, "Maça Halil Umut Meler damga vurdu. Bize gösterdiği kırmızı kart yanlış. Diğer kartları ve kararları. Maçın tüm gidişatını değiştirdi. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir performans sergiledik, özellikle ilk yarıda çok iyi bir maç çıkardık, hakemi maçın sonucunu değiştirdiği için tebrik ediyorum. Maçlarımızı yönetmesi için Suudi hakemleri tercih ederim" şeklinde konuşmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, Al Hilal'e mağlup oldukları maçın hakemi Halil Umut Meler için şikayette bulunmuştu.

 

Etiketler halil umut meler suudi arabistan Hakem
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