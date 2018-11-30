Tahkim Kurulu Ali Naibi'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü İdari Direktörü Rıza Ali Naibi'nin cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verilen siyah-beyazlı idareci Rıza Ali Naibi'nin itirazını görüştüğü aktarıldı.

Tahkim Kurulunun yapılan itirazı reddedip, Rıza Ali Naibi'ye verilen cezayı, sübut, hukuki niteleme ve tayin bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle oy birliği ile onadığı ifade edildi.

