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  4. 19 Nisan 2019 16:57

Tahkim Kurulu Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'ye verilen 3 maçlık cezayı onadı. TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Profesyonel Futbol...

Tahkim Kurulu Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezasını onadı
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Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazları inceledi. Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin cezası onandı.

Mehmet Ekici, 27. haftada oynanan Ankaragücü maçında, Canteros'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmüş, disiplin kurulu tecrübeli futbolcuya 3 maç men cezası vermişti.

Tahkim Kurulu cezaya yapılan itirazı reddetti. Galatasaray maçında forma giyemeyen Mehmet Ekici, 2 maç daha takımını yalnız bırakacak, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynamayacak.

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