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  4. Taraftar isyanda: Fenerbahçe 10 kişilik Kayserispor'a yenilerek kupaya veda etti

Taraftar isyanda: Fenerbahçe 10 kişilik Kayserispor'a yenilerek kupaya veda etti

Taraftar isyanda: Fenerbahçe 10 kişilik Kayserispor'a yenilerek kupaya veda etti

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe son dakikada yediği golle Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini cebine koymak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının tamamında 10 kişi mücadele eden rakibine 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Karşılaşma boyunca iki takım da net gol fırsatları üretmekte zorlanırken, Kayserispor'da 45+3. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup oldu ve Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

Etiketler kayserispor fenerbahçe
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