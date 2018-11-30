Adanaspor 0 - 0 Hatayspor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Adanaspor evinde Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle 0-0 sona erdi.

İki takım da karşılaşmayı 5 isabetli şut ile tamamlarken, kaleciler yakalanan sınırlı sayıda pozisyonda gole izin vermedi.

Adanaspor bu skorun ardından üst üste 3. beraberliğini alarak 16 puana yükselirken, Hatayspor da art arda 2. beraberliğinin ardından puanını 20 yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor evinde Boluspor'u konuk edecek, Adanaspor ise deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gökhan'ın ara pasında Hamza'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top yandan auta çıktı.

46. dakikada Caner'in çalımlarla ceza sahasına kadar girerek çaprazdan sert şutunda top kaleci Karacic'den döndü.

51. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ortasında Bumba'nın yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe de çarpan topu kaleci Akın kornere çeldi.

90. dakikada Kone'nin uzaktan sert şutunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin xx, Bahtiyar Birinci xx, Bersan Duran xx

Adanaspor: Goran xx, Veli xx, Hakan xx, Feczesin xx, Berkan xx (Digao dk. 88 ?) Onur xx, Bumba x, Kone x, Özkan xx, Gökhan xx (Ahmet dk. 81 ?), Abdulkadir xx (Doğanay dk. 49 x)

Hatayspor: Akın xx, Kubilay xx, Hamza xx (Soner dk. 90 ?), Selim x (Korkisho dk. 80 ?), Gökhan x (Diallo dk. 62 x), Yılmaz xx, Mesut xx, Sadi xx, Yusuf xx, Murat xx, Caner xx

Sarı kartlar: Gökhan, Hamza (Hatayspor), Hakan, Ahmet (Adanaspor)

