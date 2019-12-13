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  5. 13 Aralık 2019 21:15

Altay-Adana Demirspor: 1-0 (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'in 15. haftasının açılış maçında Altay, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Altay-Adana Demirspor: 1-0 (TFF 1. Lig)
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Altay 1 - 0 Adana Demirspor

Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tetik

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Alhassan (Dk. 88 Cenk Özkacar), Yılmaz Özeren, Leandrinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 72 Hakan Demirci), Paixao (Dk. 80 Deniz Vural), Putsila
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Emre Nefiz, Semih Güler, Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 72 Erdal Öztürk), Aosman (Dk. 58 Gladkyy), Kosecki (Dk. 46 Volkan Şen), Berk Yıldız, Traore, Samed Ali Kaya

Gol: Dk. 29 İbrahim Öztürk (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 62 Alhassan, Dk. 65 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 65 Gladkyy, Dk. 80 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor)

(AA)

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